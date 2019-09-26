• Нормативы ЦБ в августе нарушили 14 кредитных организаций, свидетельствуют данные отчетности. На данный момент в России зарегистрировано 414 банков (274 — с универсальной лицензией и 140 — с базовой). В августе не было отозвано ни одной банковской лицензии. Всего за восемь месяцев российские кредитные организации получили прибыль в размере 1,35 трлн рублей.

• ЦБ может разрешить банкам запрашивать в бюро кредитных историй скоринговый балл заемщика без его согласия, вопрос находится в стадии обсуждения. Кредитная история состоит из четырех частей: титульной (Ф. И. О. заемщика, паспортные данные и др.), основной (место регистрации, сумма обязательств и порядок их исполнения), полностью закрытой дополнительной части с данными о кредиторах и информационной части (сведения по каждому кредитному договору заемщика и данные о том, как он их обслуживает). Для получения информационной части согласие субъекта кредитной истории не нужно, но, например, для получения основной части оно уже требуется. При этом скоринговый балл, который каждое БКИ определяет по своей методике, не является обязательным элементом ни одной из частей кредитной истории. Включить его предлагается в информационную часть.

• В банковском сообществе нашли способ легализовать криптовалюты: для этого надо юридически признать майнинг цифровых денег аналогией оккупации имущества или кладом — в рамках существующих в мире правовых концепций. В российской юридической практике такая норма может быть закреплена в рамках понятия «вновь созданное» (включает имущество, самостоятельно произведенное гражданином, например плоды, изделия и т. д.). В таком случае криптовалюты можно будет считать вещью и облагать налогом, как и бартерные сделки.

• В России появились еще два долларовых миллиардера. Основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов сделал своих сыновей Кирилла и Никиту долларовыми миллиардерами, передав им доли в турагентстве TUI и золотодобывающей компании Nordgold. Состояние каждого из братьев теперь оценивается в 1,77 млрд долларов. В отличие от миллиардера Михаила Фридмана, который не планирует отдавать наследникам свои активы, Алексей Мордашов в мартовском интервью Forbes признавался, что перед ним стоит задача передать детям управление бизнесом, но пока он не очень хорошо ее решает.