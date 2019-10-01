Закредитованным гражданам станет сложнее получить новый кредит

Банки и МФО с 1 октября 2019 года обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН, или PTI) заемщика при выдаче новых кредитов. ПДН считается как отношение среднемесячного платежа по всем кредитам человека к его доходу. Это означает, что людям с высокой долговой нагрузкой станет сложнее получить кредит, поскольку банкам для таких займов придется создавать дополнительные резервы. Так, по оценке НБКИ, более 11% заемщиков будет ограничен доступ к новым ссудам — это те, кто уже сейчас платит по кредитам больше половины своего дохода.

МФО расширят проверку клиентов

Микрофинансовые организации с 1 октября могут идентифицировать клиентов с помощью государственных информационных систем. Кроме того, микрокредитные компании получили право делегировать идентификацию клиентов банкам. Эта мера должна усложнить получение займов мошенниками с помощью чужих паспортных данных.

Нелегальная ипотека стала вне закона

С 1 октября выдавать ипотечные займы гражданам могут только профессиональные кредиторы, находящиеся под надзором ЦБ. Речь идет о банках, МФО, потребительских кооперативах, а также уполномоченных АО «ДОМ.РФ» организациях и ФГКУ «Росвоенипотека». Выдача ипотечных займов нелегальными кредиторами становится вне закона.

На компании и банки можно жаловаться коллективно

Граждане с 1 октября 2019-го могут обращаться в суд с групповыми исками по вопросам защиты прав потребителей. Можно оспаривать тарифы на услуги ЖКХ или отстаивать свои права в спорах с коммерческими организациями, в том числе с банками или мобильными операторами. Чтобы подать коллективный иск, нужно найти инициатора и собрать группу от пяти до 20 человек в зависимости от категории спора.

Система быстрых платежей стала обязательной для всех системно значимых банков

Все системно значимые банки к 1 октября должны были подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) Центробанка. Всего в этом списке, который в последний раз обновлялся в октябре 2018 года, 11 финансовых организаций. Из них к СБП пока не подключен только Сбербанк. В Центробанке отмечали, что для тех, кто не успеет к дедлайну, предусмотрены штрафы. Всего к системе на данный момент подключились 20 банков. Дедлайн для всех остальных банков с универсальной лицензией — 1 октября 2020 года.

Кроме того, с октября установлен максимальный уровень комиссий, которые банки могут взимать с торгово-сервисных предприятий при оплате товаров и услуг через СБП. Лимит — от 0,4% до 0,7% в зависимости от категории. При этом ЦБ отмечает, что для физлиц платежи за любые товары и услуги через СБП будут бесплатными.

У граждан появились цифровые права

С 1 октября в Гражданском кодексе появилось понятие «цифровые права» — это создаваемые и оборачиваемые в информационной системе права требования передачи вещи или интеллектуальных прав, права требования выполнения работ или оказания услуг. Кроме того, введено понятие «самоисполняемая сделка», или смарт-контракт.