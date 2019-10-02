Банки — участники Системы быстрых платежей (СБП) снова отложили введение комиссий за переводы между физлицами, сообщили «Известиям» в Промсвязьбанке и «Ак Барсе», которые планировали установить тарифы с 1 октября.

Промсвязьбанк принял решение продлить действие акции по бесплатным переводам в СБП, сообщили в кредитной организации. Сервис быстрых переводов востребован среди клиентов: ежемесячно количество перечислений увеличивается в среднем на 20%, рассказали в банке. В пресс-службе не уточнили, на какой срок перенесли введение комиссий.

До конца года плата за переводы через СБП в «Ак Барсе» взиматься также не будет. Если по итогам четырех кварталов выяснится, что рынок предлагает комиссии ниже, то условия могут быть пересмотрены, сообщили изданию в банке.

В банке «Открытие», Альфа-Банке, Московском Кредитном Банке, РНКО «Платежный Центр» и банке «Левобережный» газете также подтвердили, что до конца года комиссии взиматься не будут. В ВТБ и Тинькофф Банке сказали, что пока устанавливать тарифы не планируется.



Введение комиссий будет зависеть от динамики и формирования пользовательского опыта, подчеркнули в РНКО «Платежный Центр». Существенное влияние на оборот в системе окажет размер комиссии, которую введет Сбербанк после подключения к СБП, отметили там.



Сейчас к Системе быстрых платежей присоединились 20 банков. Их клиенты могут переводить деньги друг другу мгновенно по номеру телефона. Пока сервис бесплатен как для банков, так и для большинства пользователей. С 1 января 2020 года ЦБ установит комиссии, которые банки должны будут платить за каждое перечисление через СБП. Тарифы будут зависеть от суммы перевода и составят от 50 копеек до 3 рублей. Плату для клиентов каждый банк будет устанавливать самостоятельно.



Правилами платежной системы Банка России установлено, что все значимые кредитные организации должны подключиться к СБП до 1 октября. В настоящий момент десять из 11 банков с таким статусом присоединились к системе и работают в ней. Банку, не подключившемуся в срок к СБП, будет направлено предписание об устранении нарушения. Им оказался именно Сбербанк. В Банке России не уточнили, в какой период Сбербанк должен будет подключиться к платформе.