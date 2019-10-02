За ипотечными каникулами пока обратились менее 0,6% заемщиков, при этом в большинстве банков речь идет менее чем о 0,2%, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на результаты собственного опроса топ-15 ипотечных банков и данные «Русипотеки», напоминая, что люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, с 1 августа могут при соблюдении определенных условий требовать у банка приостановки или снижения платежей по кредиту на срок до шести месяцев, даже если ипотека была выдана до вступления закона в силу.

Как выяснило издание, Сбербанк за два месяца получил почти 3 тыс. заявок, ВТБ — более 1,2 тыс. (большинство одобрены), Альфа-Банк — около 100 заявок (18 таких заемщиков уже на каникулах), Росбанк — 400 обращений (в основном о приостановке платежей), «Открытие» — 106 заявок (0,17% ипотечных заемщиков), Банк ДОМ.РФ — чуть более 100 заявок (их подали менее 0,2% заемщиков), Райффайзенбанк — «несколько десятков обращений», Промсвязьбанк — 47, Связь-Банк — 50 (одобрил 90%), банк «Санкт-Петербург» — около 50 (0,14% заемщиков).

Никто и не ждал, что заемщики начнут массово уходить на каникулы, замечает руководитель направления банковских рейтингов агентства «НКР» Михаил Доронкин: он поясняет, что ипотечные кредиты исторически отличаются низким уровнем просроченной задолженности, а также не исключает, что отдельные крупные игроки могут предложить более комфортные условия в рамках собственных программ («Ведомости» указывают, что собственными программами реструктуризации банков, по их оценкам, пользуются 1—2% ипотечных заемщиков).

Путин подписал закон об ипотечных каникулах Каникулы будут предоставляться по кредитам, не превышающим 15 млн рублей.

Чаще всего о каникулах просят заемщики, потерявшие работу или столкнувшиеся со снижением дохода, говорят представители Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют Банка; на потерю работы жалуются более чем в 70% заявлений, говорят в банке «Санкт-Петербург», а представители Альфа-Банка, «Открытия» и Связь-Банка упоминают также рождение ребенка или увеличение числа иждивенцев.



При этом банки отмечают, что многие заявки не соответствуют критериям программы, заемщики не всегда могут подтвердить основания для каникул: так, «Санкт-Петербург» одобрил примерно треть заявок (при анализе остальных выяснилось, что реальные доходы заемщиков не снизились), банк «Открытие» — около 20% (часто при подсчетах выясняется, что доход заемщика упал менее чем на 30%), в Росбанке условиям соответствовала четверть обратившихся, Абсолют Банк одобрил примерно половину обращений.