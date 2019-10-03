• Сбербанк сообщил о возможной утечке персональных данных, которая затрагивает как минимум 200 клиентов банка. Проводится служебное расследование, основная версия — умышленные преступные действия одного из сотрудников, «так как внешнее проникновение в базу данных невозможно в силу ее изолированности от внешней сети». Между тем СМИ сообщают, что на черном рынке оказались данные 60 млн кредитных карт — как действующих, так и закрытых. В банке эту информацию опровергают, подчеркивая, что средства всех клиентов в безопасности. Сбербанк не планирует компенсаций клиентам, чьи данные были украдены, их карты будут перевыпущены. Роскомнадзор направил в адрес Сбербанка письмо с требованием предоставить информацию о причинах утечки данных.

• «Его величество доллар вот-вот рухнет», — ожидает главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен. Сильный доллар и дефицит долларовой ликвидности оказывают давление на мировой экономический рост. Американские политики самых разных взглядов демонстрируют все большую готовность поддержать активные действия, направленные на ослабление доллара, и если этого не удастся добиться Федеральной резервной системе через монетарную политику, то вмешается администрация президента Дональда Трампа, пишут аналитики Saxo Bank.

• Число безналичных карточных трансакций в России выросло в 30 раз с 2010 по 2018 год. При этом страна стала мировым лидером по числу защищенных токенизированных трансакций, свидетельствуют данные международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG). «Сочетание дешевого розничного финансирования, высокой концентрации рынка и крупных инвестиций в технологии способствовало созданию «русского чуда», — говорится в докладе BCG. По данным исследования, в 2010—2018 годах объем платежей в России увеличивался в среднем на 22,1%, в 2019—2028 годах темпы роста сократятся до 11,8%, однако и после этого страна будет опережать все другие страны, рассмотренные в исследовании (всего 58).

• Эксперты рассказали о способах сэкономить на оплате отопления. Самый эффективный способ избежать переплаты — установить индивидуальный счетчик тепла: он позволит регулировать температуру батарей в квартире, что, в свою очередь, поможет сэкономить средства, сообщил замдиректора центра управления ЖКХ Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Евгений Блех. Если регулировать и оплачивать тепло по факту потребления по каким-то причинам невозможно в масштабах одной квартиры, то такая возможность наверняка существует в масштабах всего дома, считает профессор Высшей школы урбанистики ВШЭ Сергей Сиваев. Но любые счетчики будут бесполезны, если в доме постоянно распахнуты или выбиты окна или текут трубы, подчеркивают эксперты.