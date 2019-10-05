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• Российские власти активно обсуждают переход на четырехдневную рабочую неделю. С такой инициативой выступил минувшим летом премьер-министр Дмитрий Медведев. Позже он неоднократно повторял эту идею, а также поручил Минтруду представить в правительстве свою позицию. 1 октября Минтруд заявил, что «данный вопрос требует дальнейшего изучения». О том, готова ли страна воплотить в жизнь мечты премьер-министра, рассуждаем в материале «Солнце еще высоко. Что не так с мечтами о четырехдневной рабочей неделе?».

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