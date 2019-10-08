• Рубль в сентябре улучшил позиции по отношению к ключевым иностранным валютам после обрушения курса в августе, свидетельствуют данные ЦБ. К доллару российская валюта укрепилась по номинальному курсу на 0,8% по сравнению с августом, а к евро — на 1,8%. Средний номинальный курс доллара за сентябрь составил 64,98 рубля, средний номинальный курс евро — 71,61 рубля. По реальному курсу рубль укрепился к доллару в сентябре на 0,6% по сравнению с августом, а к евро — на 1,4%. Номинальный эффективный курс рубля к иностранным валютам повысился в сентябре на 1,5% по сравнению с августом и на 6% по сравнению с декабрем 2018-го, а реальный эффективный курс, по оценке, — на 1% и 5,5% соответственно.

• ВТБ перестал принимать вклады в евро, «следуя текущим рыночным трендам». В банке уточнили, что по уже открытым вкладам в евро кредитная организация продолжит выполнять все обязательства согласно условиям и сроку договора. При этом клиентам ВТБ по-прежнему доступна возможность открытия счета, оформления карты и хранения средств на накопительном счету в евро. За последние несколько месяцев сразу несколько крупных игроков прекратили принимать вклады в евро. Глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова ранее заявляла, что банки обратились в Центробанк с предложением на законодательном уровне ввести отрицательные ставки по валютным вкладам. Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов уточнял, что возможность введения отрицательных ставок по валютным депозитам обсуждается только в отношении средств юридических лиц.

• Федеральная налоговая служба (ФНС) России обнаружила существенное расхождение данных о расходах россиян и их официальных доходах, даже при учете фактора закредитованности населения. Это говорит о высоком уровне «теневых» зарплат в стране, которые требуют дополнительного внимания властей, заявила замглавы ведомства Светлана Бондарчук. По ее словам, проблема актуальна для всех регионов России, «обеление экономики идет медленными темпами».

• Подготовленные Минфином документы содержат сигнал о повышении в ближайшие три года налоговой нагрузки в России как для бизнеса, так и для граждан. Такие выводы содержатся в обзоре макроэкономической ситуации от Института комплексных стратегических исследований. Авторы обзора проанализировали «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» и приложения к документу, внесенные правительством в Госдуму одновременно с проектом федерального бюджета на следующую трехлетку. «Фактически целый ряд предложений Минфина указывает на рост фискальной нагрузки на экономику», пишут эксперты.