Группа «Открытие» намерена провести переформирование бизнеса «Открытие Брокера», сообщил «Коммерсанту» директор департамента инвестиционного бизнеса банка «ФК Открытие» Константин Церазов.

Основной задачей брокера станет увеличение клиентской базы и привлечение новых клиентов в инвестиции и трейдинг. В рамках группы планируется сделать программы, «ориентированные на средний класс, которому будут представлены как брокерские услуги, так и банковские продукты и доверительное управление», пояснил Церазов. В каждом отделении банка будет находиться представитель брокерской компании. Планируется провести работу по созданию сквозного пути пользователя между мобильными приложениями банка и брокера.

Участники рынка считают стратегию, ориентированную на средний класс, разумной, именно на нее сейчас ориентированы многие брокеры. Интеграция брокера с банковским бизнесом «Открытия» может дать синергию, повысить кросс-продажи. При этом брокер может увеличить свою прибыль за счет работы с клиентами материнского банка.