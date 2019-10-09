• В Сети появилась информация о том, что со счета юрлица в Тинькофф Банке по поддельным документам было переведено более 5 млн рублей без ведома клиента. Как сообщил пользователь Facebook Михаил Жуховицкий, на основании удостоверения комиссии по трудовым спорам о якобы имеющейся задолженности по зарплате перед сотрудниками средства были перечислены на счета физлиц в Райффайзенбанке, после чего «человек в медицинской маске и латексных перчатках» снял их в банкоматах. В банке заверяют, что в описанной истории слишком много несостыковок, компания имеет все признаки фирмы-однодневки с номинальным директором, а клиент ранее сам интересовался возможностью такого вывода средств. Жуховицкий, в свою очередь, утверждает, что банк «всячески пытается отвести внимание от основных фактов и игнорирует суть».

• Брокеры и управляющие компании предложили ЦБ ввести единые требования ко всем неквалифицированным инвесторам безотносительно суммы на их брокерском счете и дать им гораздо больше свободы в инвестициях. Об этом говорится в письме, которое Национальная ассоциация участников фондового рынка и Национальная финансовая ассоциация направили первому зампреду ЦБ Сергею Швецову и председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову. Брокеры предлагают не повышать требования к активам и опыту квалифицированных инвесторов, а неквалифицированных инвесторов не делить на отдельные категории, а выдвинуть к их инвестициям единые требования, модифицированные по сравнению с теми, что действуют на рынке сейчас.

• Рост ВВП России по итогам года составит 1%, считают аналитики Всемирного банка. Такие выводы содержатся в докладе международной организации. Это уже четвертое понижение прогноза с начала года — в январе рост ожидался на уровне 1,5%, в апреле ожидания снизились до 1,4%, в июне — до 1,2%. По мнению Всемирного банка, дальнейшее смягчение фискальной и монетарной политики, а также планируемые инфраструктурные проекты должны положительно сказаться на росте экономики в 2020 году. Как ожидается, в следующем году ВВП России вырастет на 1,7%.



• Для выполнения показателей национального проекта «Жилье и городская среда» россиянам нужно выдавать в два раза больше ипотечных кредитов. Такое мнение высказала курирующая строительную отрасль аудитор Счетной палаты Светлана Орлова. «Для выполнения установленного в 2019 году показателя за оставшиеся месяцы необходимо выдать по 193 тысячи ипотечных кредитов в месяц. Ежемесячно это почти вдвое больше, чем сейчас», — сказала она. Ранее ЦБ отметил, что доступность жилья в России находится на исторически максимальном уровне, в ипотечном сегменте кредитования сохраняются устойчивые темпы роста ссудной задолженности.