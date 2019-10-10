Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) сокращают свои вложения в акции, сообщает «Коммерсант» . По итогам III квартала 2019 года их доля достигла минимума за пять лет, опустившись ниже 6% от пенсионных накоплений. Суммарно 29 НПФ, на которые приходится 99,6% аккумулированных накоплений, вложили в акции около 160 млрд рублей.

Кварталом ранее, согласно данным ЦБ, их инвестиции составляли 201,5 млрд рублей. Таким образом, вложения в акции сократились почти на 20%.

Ранее директор департамента коллективных инвестиций ЦБ Кирилл Пронин не исключал увеличения доли акций в портфелях НПФ «в случае продолжения цикла снижения процентных ставок в России». По его словам, ЦБ провел модельное стресс-тестирование кратного увеличения акций в портфелях крупнейших НПФ. Фондами мог быть «забит» и 40-процентный лимит на такие вложения без негативных последствий для фондов.

ЦБ хочет согласовать проект о переходе граждан между НПФ в ближайшее время Документ находится на стадии согласования с Минтрудом и Минфином.

Как сообщили в НПФ Сбербанка, после снижения ставок возросла относительная долгосрочная привлекательность акций и облигаций, привязанных к инфляции. Там отметили потенциал таких долевых инструментов «после снижения доходности госбумаг». По мнению частных фондов, для сформированных у НПФ пенсионных средств российский рынок акций слишком мал. Акции придают волатильность портфелю НПФ, поэтому фонды вынуждены выбирать инструменты с фиксированной доходностью, которые могут приносить доход на коротких отрезках времени.