Допускать к режиму для самозанятых только граждан конкретных профессий категорически неприемлемо. С таким заявлением «Опора России» обратилась к первому вице-премьеру — министру финансов Антону Силуанову, сообщают «Известия» . Бизнес-объединение «Деловая Россия» поддержало это предложение.

При обсуждении законопроекта о самозанятых гарантировалась неизменность условий эксперимента на протяжении десяти лет, после чего многие граждане поверили этому и перешли в правовое поле, напомнил глава «Опоры России» Александр Калинин. Если запретить регистрироваться в качестве самозанятых людям определенных профессий, то национальный проект для малых и средних предпринимателей (МСП), предусматривающий прирост численности кадров в МСП до 5,8 млн человек, окажется под угрозой срыва.

Ранее Антон Силуанов предложил закрепить возможность регистрироваться самозанятыми лишь за гражданами определенных профессий. Он мотивировал это злоупотреблениями предприятий, которые нанимают сотрудников, использующих специальный налоговый режим. В Федеральной налоговой службе признали, что нарушения действительно есть, но они носят единичный характер. Наиболее популярные виды работы у самозанятых — это перевозка пассажиров, сдача квартир в аренду, консультирование, репетиторство и программирование, добавили там.

Силуанов предложил составить список профессий для самозанятых Министерство финансов предлагает ограничить перечень профессий, которыми могут заниматься самозанятые граждане. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов.

В Минфине сообщили, что решения еще не приняты, и уточнили, что не отказываются от поддержки предпринимателей: вопрос распространения специального налогового режима для самозанятых на большее число регионов сейчас прорабатывается.

Калинин призвал Минфин распространить успешный налоговый эксперимент на все заинтересованные субъекты России без ограничений по профессиям. В «Опоре России» уверены, что это положительно скажется на микробизнесе, снизит долю теневого предпринимательства и пополнит региональные бюджеты.

По мнению экспертов, демонстративная поддержка МСП будет нивелирована ограничениями для самозанятых и ростом налоговой нагрузки. Эксперимент по специальному налоговому режиму вводился с целью легализации как можно большего количества людей, но задача еще не выполнена. Так что говорить о создании исчерпывающего списка профессий рано. Инициатива Силуанова по самозанятым, совпавшая с предложением Минэкономразвития увеличить единый налог на вмененный доход для МСП до 4,9%, негативно повлияет на предпринимательский климат, отмечают специалисты.