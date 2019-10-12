• На прошлой неделе СМИ сообщили сразу о двух крупных утечках данных клиентов: у Сбербанка и «Билайна». Что делать, если информация о вас попала к мошенникам? Читайте об этом в публикации «Ваша карта бита. Так ли страшны утечки данных, как о них говорят».



• Клиенты ВТБ массово жалуются на изменения в бонусной программе «Мультибонус». Банк сократил кешбэк и ввел ограничения по срокам действия бонусов и миль. Почему ВТБ меняет программу и чего ожидать клиентам? Читайте об этом в материале Банки.ру.

• Процент на остаток, две бонусных программы, прозрачные условия. Есть ли минусы у карты «Пенсионная» Сбербанка? Подробнее об этом — в «Разборе Банки.ру».

• Американская экономика замедляется и побуждает власти прибегнуть к испытанному методу — количественному смягчению. Приведет ли это к ослаблению доллара и как будут чувствовать себя другие валюты? Разбираемся в материале Банки.ру.

• С 1 октября банки при выдаче кредита должны будут рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщика. На вопрос «Что случилось?» мы уже ответили в карточках, теперь давайте разберем, что делать. Как повысить свои шансы на получение крупного займа? Читайте об этом в новой рубрике «#пофиншую».