• Центробанк оценил масштабы торговли персональными данными в РФ. В первом полугодии текущего года обнаружены 12 903 публикации с предложениями о покупке/продаже различных баз данных, говорится в отчете Банка России о работе Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (FinCERT). Как уточняется, только 12% относились к базам данных кредитно-финансовых организаций. Таким образом, источниками утечки персональных данных являются не столько уполномоченные сотрудники организаций кредитно-финансовой сферы, имеющие доступ к указанным данным, сколько иные многочисленные операторы обработки персональных данных, подчеркивают в ЦБ.

• Противостоять масштабной кибератаке не смогут 78% российских финансовых учреждений, свидетельствуют данные опроса Positive Technologies. Лишь 22% респондентов из финансовой отрасли считают, что их компания готова отразить мощные и длительные кибератаки, 54% участников отметили, что расследования инцидентов проводят собственными силами, хотя половина из них не уверена, что квалификации их специалистов достаточно. Большинство (76%) участников опроса считают, что главная цель хакеров — кража денег. Вторая по популярности цель — воровство данных или шпионаж (63%). По оценке Positive Technologies, 75% российских банков уязвимы для фишинговых атак.

• Банковские комиссии при переводе средств между регионами России в рамках одного банка должны быть устранены, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на заседании правительства. «Изменения должны избавить граждан от так называемого банкового роуминга. Кредитные организации нередко пытаются получить повышенное вознаграждение за стандартные процедуры, которые никакой нагрузки не влекут», — отметил глава правительства.

• ЦБ допустил более быстрое снижение ключевой ставки. Как заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на форуме Finopolis 2019 в Сочи, и фактическая инфляция, и устойчивые тренды в инфляции, скорее всего, позволят ослаблять денежно-кредитную политику быстрее, чем регулятор предполагал раньше. «Инфляция сейчас складывается ниже, чем наши прогнозы, мы будет уточнять в сторону снижения прогноз по инфляции до конца года», — добавила она. На предыдущем заседании совета директоров ЦБ 6 сентября было принято решение об очередном снижении ключевой ставки на 25 базисных пунктов — до 7% годовых. Следующее заседание состоится 25 октября.