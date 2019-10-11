В большинстве случаев кредиторы по завершении процедур банкротства своих должников-юрлиц ничего не получают, следует из данных Единого федерального реестра сведений о банкротстве («Федресурса») за последние пять лет. Об этом сообщают «Известия» .

Так, в январе — сентябре нынешнего года по итогам конкурсных процедур в 63% дел дававшие деньги бизнесу организации остались ни с чем. В 2015—2018 годах — 65—67%. За девять месяцев 2019-го обанкротившиеся предприятия выплатили 85 млрд рублей долгов из 1,8 трлн, а банкротами признаны 9 127 российских компаний, что на 5,7% меньше прошлогоднего показателя.

Значительная часть компаний изначально создавалась с минимальным капиталом. Также есть организации, которые намеренно выводят активы, зная о предстоящем крахе, рассказал руководитель «Федресурса» Алексей Юхнин.

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Процедуры банкротства, направленные на восстановление платежеспособности, не превышают 1% от их общего числа, говорили ранее в пресс-службе ФНС. Только 5—6% торгов в виде аукционов результативны. Обычно реализация происходит на публичном предложении со снижением цены в пятикратном размере от рыночной стоимости. Также большое количество предприятий, проходящих процедуру банкротства, объясняется использованием недобросовестными гражданами этого механизма для списания задолженности.

По мнению экспертов, зачастую на практике процедуры банкротства проходят непрозрачно, с реализацией имущества должника по заниженной стоимости. Есть много нюансов и способов, которые позволяют обойти нормы закона и установленные правила. Тот факт, что предприниматели не платят по счетам своим контрагентам, может в будущем означать ужесточение выдачи кредитов бизнесу.