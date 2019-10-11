Минфин предлагает законодательно закрепить запрет для кредиторов обуславливать получение гражданами ссуды приобретением допуслуг, сообщает «Коммерсант» . Кредитор должен будет возместить заемщику убытки, понесенные им «вследствие нарушения его права на свободный выбор услуг», в двукратном размере от стоимости таких допуслуг. Также в проекте закона указано, что договоры потребкредитов на срок более года не должны содержать обязанности заемщика застраховаться «на весь срок кредитования при условии единовременной уплаты страховых платежей» или запрещать ежегодную уплату страховых платежей.

Минэкономики попросило участников рынка оценить поправки к закону «О потребительском кредите (займе)», разрабатываемые Минфином.

В Минфине пояснили, что «законопроект направлен на повышение защиты прав и интересов заемщиков, а также на создание условий для добросовестной конкуренции кредиторов», в том числе с учетом сформировавшейся практики навязывания ими допуслуг. В ЦБ сообщили, что положительно оценивают предложенные законодательные изменения, отметив, что введение такого регулирования позволит устранить имеющиеся сложности в правоприменительной практике.

По мнению представителей банков, стоит уделить особое внимание регулированию взаимоотношений сторон и тем критериям, при которых услуги будут считаться навязанными. Также заемщики вряд ли будут продлевать страхование, если понимают, что погасят кредит через несколько месяцев, однако это повышает риски для клиента при потере работы или проблемах со здоровьем.