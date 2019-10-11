В России может появиться верхняя возрастная планка выхода на негосударственную пенсию: для женщин — 60 лет, для мужчин — 65 лет, сообщают «Известия» . Об этом на заседании рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению пенсионной системы заявил вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой. Ограничение необходимо для работодателей, которые могут в договорах о корпоративной пенсии завысить сроки, чтобы удержать сотрудников.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому получить негосударственную пенсию в рамках добровольного страхования граждане могут по достижении «старого» пенсионного возраста: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Ко второму чтению в законопроект о снижении возраста получения негосударственной пенсии планируется внести правки.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о выходе на негосударственную пенсию в 55 и 60 лет Законопроектом предлагается вернуть возраст выхода на негосударственную пенсию в 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно.

В существующем варианте документа предусмотрена возможность по желанию сторон установить в договоре иной возраст, который дает право на получение таких выплат. В частности, в сторону повышения. Поэтому, заявил Толстой, имеет смысл предусмотреть верхнюю возрастную планку — чтобы работодатели имели ограничитель, в случае если попытаются удержать работника. По его мнению, таким лимитом мог бы стать возраст в 60 и 65 лет для женщин и мужчин соответственно.

По словам представителей пенсионного рынка, эта мера может стать ограничителем не только для работодателей, но и для сотрудников, которые захотят накопить больше средств в рамках НПО — чем меньше по времени гражданин делает взносы, тем меньше и выплаты.

Однако, как пояснил Толстой «Известиям», наличие верхней планки ничем не ущемляет права граждан — мера направлена исключительно на работодателей.