• Минфин предлагает законодательно закрепить запрет для кредиторов обуславливать получение гражданами ссуды приобретением допуслуг. Кредитор должен будет возместить заемщику убытки, понесенные им «вследствие нарушения его права на свободный выбор услуг», в двукратном размере от стоимости таких допуслуг. Также в проекте закона указано, что договоры потребкредитов на срок более года не должны содержать обязанности заемщика застраховаться «на весь срок кредитования при условии единовременной уплаты страховых платежей» или запрещать ежегодную уплату страховых платежей.



• В России может появиться верхняя возрастная планка выхода на негосударственную пенсию: для женщин — 60 лет, для мужчин — 65 лет. Об этом на заседании рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению пенсионной системы заявил вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой. Ограничение необходимо для работодателей, которые могут в договорах о корпоративной пенсии завысить сроки, чтобы удержать сотрудников.



• Котировки акций «Яндекса» рухнули более чем на 20%. Капитализация крупнейшей российской IT-компании снизилась до 553 млрд рублей, за день «Яндекс» подешевел на 130 млрд рублей. Такова цена предложения депутатов Госдумы ограничить права иностранцев владеть и управлять информационно значимыми для развития инфраструктуры интернет-ресурсами.

• Председатель совета директоров Альфа-Банка Петр Авен и основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков поспорили о будущем банковских отделений. Авен обратил внимание на то, что у «Тинькоффа», который позиционирует себя как онлайн-банк, больше сотрудников, чем у Альфа-Банка. Он назвал «Тинькофф» «маленьким банком с большим количеством персонала». Тиньков же подчеркнул, что пока он будет руководить банком, отделения повсеместно открываться не будут. Он также заявил, что для Тинькофф Банка нет конкурентов, кроме Сбербанка.

