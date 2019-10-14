Крупнейшие банки пока довольно осторожно относятся к предоставлению своих данных через открытые API, сообщает «Коммерсант» . Они не готовы обмениваться в открытом доступе данными, в том числе клиентскими, между собой и с другими участниками рынка. Таковы результаты опроса 25 банков, который провел аналитический центр TAdviser.

Уже 40% кредитных организаций используют те или иные API, еще 35% намерены делать это в будущем. Среди остальных респондентов 10% заявили, что не планируют применять технологию. В основном (56%) банки используют внешние API для партнеров либо межбанковские (7%), которые нельзя отнести к категории полностью открытых, либо внутренние API (7%). Среди входящих в топ-20 банков никто не использует открытый публичный API. Для получения преимуществ этих интерфейсов кредитным организациям чаще всего требуется команда специалистов по IT и информационной безопасности (36%), а также дополнительные вычислительные мощности (22%). Только 3% респондентов заявили, что у них все ресурсы в достатке.

Концепция внедрения открытых API в России подготовлена ассоциацией «Финтех» и находится на согласовании в ЦБ. К основным препятствиям для применения открытых API банки относят вопросы безопасности и законодательные ограничения, связанные с персональными данными. Существенное число кредитных организаций также волнует проблема «создания конкурентной среды собственными руками».

По мнению представителей банков, необходима доработка законодательства о персональных данных и банковской тайне с учетом специфики концепции открытых API. Также нужно закрепить стандарты открытых банковских API в регулировании по аналогии с европейским PSD2. Регулятор мог бы создать единый маркетплейс со списком стандартизованных API и привязанным к ним списком банков, которые их предоставляют.