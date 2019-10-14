В уголовном деле о хищении денежных средств из Судостроительного банка (СБ Банк) появился новый эпизод, ущерб по которому составляет почти 6 млрд рублей, сообщает «Коммерсант» . Его фигурантом может стать бывший акционер этого кредитного учреждения Андрей Вовченко, который сейчас проживает в Канаде.

Как было установлено, перед самым отзывом лицензии (16 февраля 2015 года) руководство СБ Банка провело серию фиктивных сделок по отчуждению активов кредитного учреждения. Таким образом банк лишился более 6 млрд рублей. Из документов выяснилось, что договоры переуступки в феврале 2015 года заключал один из бывших бенефициаров банка Андрей Вовченко.

Дело в отношении топ-менеджеров СБ Банка направлено в суд Они обвиняются в выдаче заведомо невозвратных кредитов на 10 млрд рублей.

В 2016 году Дорогомиловский райсуд Москвы признал виновным в фальсификации отчетности банка бывшего и. о. председателя правления кредитного учреждения Василия Мельникова и назначил ему 300 тыс. рублей штрафа. Дело о хищении почти 11 млрд рублей в отношении бывших директора департамента кредитования СБ Банка Ирины Кукарской (Корючевой) и специалиста кредитного отдела Сергея Зыкова Замоскворецкий райсуд Москвы вернул в прокуратуру.

Основное расследование о хищении гораздо больших сумм продолжается, но никто из бывших владельцев и руководителей банка к уголовной ответственности пока не привлечен. В федеральный розыск были объявлены бывшие президент банка Андрей Егоров, а также и. о. председателя правления Алексей Парфенов и Василий Мельников. Пока АСВ пытается взыскать с них около 30 млрд рублей убытков.