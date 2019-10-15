ЦБ представил банкирам новый проект — создание платформы «знай своего клиента» (KYC-платформы) на форуме Finopolis, сообщает «Коммерсант» . Она позволит снизить затраты при проведении комплаенс-процедур, повысить эффективность управления рисками ПОД/ФТ и в то же время сократить число случаев необоснованных отказов в проведении операций и давление на малый и микробизнес. Создаваться платформа будет совместно с банками и вендорами банковского ПО.

Так, KYC-платформа разделит клиентов на три категории. В «красной» зоне высокого риска будут компании, требующие контроля в режиме онлайн. В «желтую» зону попадут «сомнительные» клиенты, чьи операции банк будет анализировать в офлайне. Подавляющая часть компаний и предпринимателей останутся в «зеленой» зоне и не потребуют повышенного внимания со стороны банкиров. Для внедрения KYC-платформы потребуются поправки к антиотмывочному закону и закону «О банках и банковской деятельности».

По мнению представителей банков, при попадании клиента в «красную» группу за счет операций в других кредитных организациях потребуется дополнительная информация для принятия решения. И если ее не будет в KYC-платформе, запроса документов не избежать. Еще один вопрос — релевантность оценок ЦБ. Остается открытым вопрос стоимости подключения к платформе. Само решение для банков будет бесплатным, но не ее интеграция. Также есть опасения, что внедрение платформы и «красной» зоны повторит историю черных списков банковских отказников, из которых одно время не было выхода.