Банк непрофильных активов, созданный в рамках деятельности ЦБ по оздоровлению банковской системы на базе банка «Траст», намерен продать весь пакет кумулятивных привилегированных акций «Русснефти», или 25% капитала нефтяной компании — банк разместил на площадке три лота – два по 33,2 млн бумаг и третий на 31,6 млн бумаг – к продаже через аукцион 11 октября; начальная цена всех акций – 62,2 млрд рублей, заявки принимаются до 12 ноября, а сами торги состоятся 14 ноября, для участия в торгах надо будет внести обеспечение – 500 млн рублей по каждому из лотов, сообщают «Ведомости» .

По сравнению с закрытием торгов обыкновенными акциями на Мосбирже накануне размещения объявления о торгах в четверг, 10 октября, премия составляет 9,25%, если исходить из котировок «Русснефти» по итогам торгов в понедельник, 14 октября, то всю компанию можно оценить в 230,5 млрд рублей.

По уставу «Русснефти» кумулятивные привилегированные акции не становятся голосующими, если по ним компания не платит дивиденды, невыплаченные доходы переносятся на будущие периоды, но «Русснефть» последние три года исправно платит на привилегированные акции по 2,3–2,5 млрд рублей, с будущего года компания намерена повысить дивиденды до 3,8 млрд рублей на весь пакет кумулятивных привилегированных акций и конвертировать их в привилегированные акции.

СМИ: совокупный долг семьи Гуцериева и его племянника Шишханова достиг 1 трлн рублей 1 трлн долга Гуцериева и семьи «никого не пугает».

Близкий к основному владельцу компании Михаилу Гуцериеву человек рассказал, что «Сафмар», бизнесмен и его структуры не намерены участвовать в аукционе, сейчас семье Гуцериевых принадлежит около 47% голосующих акций, трейдеру Glencore – 31,28%, на Мосбирже торгуется 20% обыкновенных акций компании.

По мнению экспертов, продажа 25% «Русснефти» может помочь «Трасту» снизить общий долг на 3,5%; к продаже представлены привилегированные акции с понятной доходностью, привязанной к стоимости нефти, по сути, эта бумага – как облигация с плавающей ставкой.