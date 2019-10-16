Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко мог обеспечивать прикрытие вывода из России более 250 млн долларов по молдавской схеме «молдавский ландромат», говорят три знакомых с ходом расследования источника РБК . По версии следствия, вывод в молдавские банки, а затем в Швейцарию осуществлялся в интересах бывших совладельцев подрядчика РЖД группы «1520».

Следствие проверяет роль в этой схеме лидера оппозиционной в Молдавии «Нашей партии» и экс-мэра второго по величине города Молдавии Бельцы Ренато Усатого, пока он проходит свидетелем, сказали источники РБК. По версии следствия, он «сопровождал процесс в интересах бенефициаров группы «1520», говорит один из источников. Бенефициаров обвиняют в даче взятки (не менее 2 млрд рублей) бывшему полковнику главного управления МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции, где он исполнял обязанности начальника управления «Т». Следствие считает, что Захарченко фактически выполнял функции главы службы безопасности группы.

В октябре 2018 года был задержан бывший совладелец «1520» Валерий Маркелов, в марте был заочно арестован другой совладелец компании Борис Ушерович.

Суд арестовал совладельца Интерпрогрессбанка по делу о взятке Захарченко Срок ареста суд установил до 1 декабря 2018 года.

Два источника рассказали РБК, что молдавский политик и бизнесмен Ренато Усатый, который тесно взаимодействовал с владельцами «1520», познакомил Ушеровича с бывшим лидером Демократической партии Молдавии Владимиром Плахотнюком.

Согласно схеме, в молдавских судах формировалась ложная задолженность российских фирм перед контрагентами в Молдавии, служба приставов обеспечивала их взыскание, после поступления средств в Молдавию, в основном на счета связанного с молдавскими бизнесменами Вячеславом Платоном и Плахотнюком Moldindconbank S.A., они направлялись на счета в банках Швейцарии. Одним из крупнейших бенефициаров этих финансовых схем являлся советник экс-главы РЖД Владимира Якунина Андрей Крапивин. Его сын Алексей Крапивин — основной бенефициар и глава группы «1520».

По словам источника, на швейцарские счета компаний Крапивина Redstone Financial Ltd (Белиз) и Telford Trading S.A. (Панама) через молдавские банки поступило в общей сложности 99,3 млн долларов и 155,9 млн долларов.

Защита Захарченко просит Минюст уточнить основания для конфискации денег Антикоррупционное законодательство вообще не предусматривает возможности обращения в доход государства денежных средств, напоминает адвокат.

Лидер молдавской «Нашей партии» и экс-мэр второго по величине города Молдавии Бельцы Ренато Усатый заявил РБК, что не знаком с бывшим полковником МВД Дмитрием Захарченко и не имел отношения к группе «1520». Об этом позже сообщило издание.

Усатый утверждает, что возглавлял компанию в Нижнем Новгороде, которая сотрудничала с РЖД, поэтому он был знаком с бывшим совладельцем группы «1520» Борисом Ушеровичем.

«Что касается Захарченко (экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко, подозреваемый в причастности к выводу из России денег по молдавской схеме. — Прим. ред.), то я никогда его не видел и не знаю, кто этот человек», — заявил Усатый.

