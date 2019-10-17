Россия в августе увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на 800 млн долларов — до 9,3 млрд долларов, сообщает Прайм со ссылкой на данные американского Минфина.

Из этой суммы 6,259 млрд долларов приходятся на долгосрочные бумаги и 3,068 млрд — на краткосрочные. РФ не входит в тридцатку крупнейших держателей американского долга.

Россия с апреля 2018 года значительно сокращала вложения в американские бумаги. При этом в сентябре и октябре 2018 года было зафиксировано незначительное наращивание вложений в казначейские бумаги США. В ноябре 2018 года Россия вновь начала сокращать вложения в гособлигации США. Таким образом, это первое увеличение объема бумаг американского Минфина на балансе РФ в этом году.

Лидером в списке крупнейших держателей долга США на протяжении уже нескольких месяцев остается Япония, объем вложений которой составляет 1,175 трлн долларов (рост 45 млрд долларов), далее следует Китай с 1,103 трлн долларов (сократил объем облигаций на своем балансе на 7 млрд долларов), на третьем месте с большим отрывом — Великобритания с почти 350 млрд долларов в казначейских бумагах американского Минфина (плюс 16 млрд долларов).