Основным владельцем Связь-Банка стало Росимущество, сообщает «Коммерсант» , ссылаясь на источник, близкий к банку. Промсвязьбанк должен будет выпустить дополнительные акции, которыми расплатится за Связь-Банк. Затем будет запущен процесс присоединения.

В конце сентября ВЭБ, владевший 99,98% акций Связь-Банка, исчез из списка его аффилированных лиц. «ВЭБ.РФ» больше не является акционером Связь-Банка», — подтвердили изданию в госкорпорации.

На прошлой неделе на сайте Связь-Банка исчезла страница со списком лиц, под контролем которых находится банк, и соответствующий раздел из «Раскрытия информации».

Сейчас между Промсвязьбанком и Росимуществом идут переговоры, по итогам которых банк определит количество акций для обмена на акции Связь-Банка, рассказал собеседник «Коммерсанта». Решение относительно бренда Связь-Банка еще не принято.