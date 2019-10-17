Чистая прибыль банковского сектора РФ за девять месяцев 2019 года составила 1,5 трлн рублей. Об этом сообщается в информационно-аналитическом материале ЦБ «О развитии банковского сектора Российской Федерации в январе — сентябре 2019 года» .

Регулятор напоминает, что за аналогичный период прошлого года банки заработали 1,1 трлн рублей. «Увеличение финансового результата по сравнению с предыдущим годом в значительной мере носит технический характер вследствие применения кредитными организациями корректировок в соответствии с МСФО 9», — отмечается в докладе.

Напомним, что прибыль банковского сектора РФ за восемь месяцев текущего года равнялась 1,4 трлн рублей. Таким образом, отдельно в сентябре банки в совокупности заработали порядка 100 млрд рублей.

Согласно данным отчетных трех кварталов, в банковском секторе сохраняется преобладание прибыльных кредитных организаций, при этом растет как доля прибыльных организаций, так и их количество: за январь — сентябрь 2019 года прибыль в размере 1,658 трлн рублей показали 368 кредитных организаций (81% от количества кредитных организаций, действовавших на 1 октября 2019-го). Количество убыточных организаций сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2018 года более чем на треть. Убыток в размере 157 млрд рублей получили 82 кредитные организации (18% от действовавших на 1 октября).



Рентабельность активов по банковскому сектору за девять месяцев 2019 года выросла с 1,5% до 1,9%, указывает в числе прочего ЦБ. «Повышение рентабельности банковского сектора происходило на фоне улучшения качества кредитного портфеля и снижения стоимости розничного фондирования при сохранении привлекательности вкладов для населения», — отмечается в обзоре.

На 1 октября 2019 года в России действовали 454 кредитные организации (на начало года — 484).



Активы российского банковского сектора за девять месяцев 2019 года выросли на 3,2%, при этом в сентябре месячный прирост активов ускорился до 1% (с 0,6% в августе). Основной вклад в сентябрьский прирост активов сектора внесло наращивание банками остатков средств на корреспондентских счетах в Банке России (плюс 0,6 трлн рублей) в рамках поддержания необходимого уровня усреднения обязательных резервов.

Существенную долю в приросте совокупного кредитного портфеля в текущем году занимает розничный сегмент (более 80% совокупного прироста кредитов нефинансовым организациям и физическим лицам). При этом сама динамика розничного кредитования в текущем году менее активная: плюс 14,9% за девять месяцев 2019 года против плюс 16,7% за аналогичный период 2018 года. В сентябре темп прироста кредитов физическим лицам снизился в месячном выражении (до 1,6%), что было обусловлено в том числе фактором сезонности.

Продолжающийся рост спроса нефинансовых организаций на кредиты в рублях при одновременном сокращении объема валютных кредитов (в долларовом эквиваленте) обеспечил сохранение сдержанной динамики корпоративного кредитования в целом, указывают в ЦБ. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года этот сегмент за девять месяцев 2019 года вырос на 3,6% (годом ранее прирост составлял 5,5%).



«Существенное влияние на динамику просроченной задолженности оказало отнесение к ней с 2019 года просроченной дебиторской задолженности и просроченных приобретенных прав требования. В результате этих изменений, носящих во многом технический характер, объем просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям за январь — сентябрь 2019 года вырос на 31,1%, а по кредитам физическим лицам — на 5,4% (при этом в сентябре произошло снижение объема просроченной задолженности по кредитам физическим лицам на 2%). Доля просроченной задолженности в корпоративном кредитном портфеле по-прежнему выше, чем на начало текущего года (8% против 6,3%). В розничном сегменте доля просроченной задолженности на фоне ускоренного роста портфеля находится на уровне ниже начала года (4,7% и 5,1% соответственно)», — говорится в обзоре ЦБ.



В текущем году формируется стабильно высокий приток розничных вкладов: их прирост за январь — сентябрь был почти в три раза больше, чем за аналогичный период 2018 года (плюс 5% против плюс 1,7%). При этом в сентябре возобновился рост вкладов в иностранной валюте (плюс 0,8% в долларовом эквиваленте); вклады в рублях демонстрировали более сдержанную динамику (плюс 0,2%).

Совокупный объем депозитов и средств организаций на счетах за девять месяцев 2019 года уменьшился на 0,8%, в том числе объем рублевых депозитов и средств организаций на счетах вырос на 1,2%, а валютных — сократился на 4,1%.

