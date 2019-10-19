• Около 18% неплательщиков по кредитам жалуются на потерю дохода. «Дочка» Сбербанка предлагает своим должникам обучать роботов — это поможет заработать деньги и закрыть долги. О том, что придумали коллекторы на этот раз, читайте в публикации Банки.ру.



• Кейс Тинькофф Банка, списавшего 5,5 млн рублей на основе удостоверения КТС, потряс многих. Следствие разбирается, кто виноват, а мы разберемся, что такое КТС и за что отвечает банк.



• С сентября гражданам доступен новый выпуск ОФЗ-н, или «народных» облигаций. Какую доходность и какие риски они несут, объясняем здесь.

• Банки научились следить за нашим финансовым поведением и наказывать непослушных отказом в кредите или маленькими лимитами. Как исправить репутацию и стоит ли ввязываться в это сражение? Читайте об этом в материале «Кредитная история. Как рассказать ее заново».

• Хорошая альтернатива статусу квалифицированного инвестора — договор с иностранным брокером. Рассказываем, как его оформить и какие сложности могут возникнуть, в рубрике #оденьгахпросто.