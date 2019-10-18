• Более миллиона кредитных историй россиян находились в открытом доступе, сообщил независимый исследователь по кибербезопасности, руководитель проекта Security Discovery Боб Дяченко. Он рассказал об обнаруженном сервере онлайн-кредитора, на котором находились кредитные истории более миллиона россиян, полученные из бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс», а также c данными сотовых операторов. Дьяченко сообщил о проблеме в БКИ, после чего база данных была закрыта. По данным СМИ, название базы данных отсылает к микрофинансовой компании «ГринМани», выдававшей онлайн-займы. ЦБ исключил ее из реестра МФО 12 сентября за нарушения, связанные как с отношениями с заемщиками, так и с предоставлением недостоверной отчетности регулятору. В самой компании заявили, что информация об «утечке данных миллиона граждан» результатами предварительной проверки не подтверждается, речь идет о нескольких десятках записей.

• Вопреки предположению, что лидерам банковской индустрии привлечение средств должно обходиться гораздо дешевле, чем менее крупным кредитным организациям, самую низкую стоимость рублевых ресурсов демонстрируют небольшие и совсем микроскопические банки. Согласно представленным в обзоре «Почем деньги для банков?» данным, средняя эффективная процентная ставка рублевого привлечения в первом полугодии 2019 года для топ-100 банков составила 5,6% годовых, а для группы самых небольших банков (начиная с 400-го места по размеру активов) — 2,6%.

• Райффайзенбанк, «Ак Барс» и РНКБ рассматривают возможность внедрения сервиса по оплате услуг ЖКХ на кассах магазинов в удаленных населенных пунктах. Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на представителей банков. Именно в сельских и малых населенных пунктах, а также на отдаленных территориях более всего ощущается дефицит финансовых услуг, отметили в ЦБ. Увеличение доступа к базовому набору финансовых услуг в труднодоступных районах — одно из направлений стратегии по повышению финансовой доступности в России. Ранее сообщалось, что с осени проект по приему на кассах магазинов платежей за жилищно-коммунальные услуги, телевидение, Интернет и сотовую связь запускает Сбербанк.

• ЦБ в настоящее время не видит проблем с долларовой ликвидностью и на случай каких-либо колебаний обладает инструментами, чтобы их сглаживать. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. В кулуарах встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка она также заявила, что перечисление дивидендов Сбербанка в бюджет является временной мерой и не очень нормальной практикой, дополнительный контроль за долговой нагрузкой населения пока не нужен, а срочности в введении в РФ отрицательных ставок по депозитам в евро нет.