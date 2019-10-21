• Сбербанк придумал выгодную для ипотечных клиентов схему финансирования застройщиков, сообщили СМИ. С 1 ноября банк запустит новый продукт, который ускорит продажи застройщикам, работающим через счета эскроу. Предложение позволит застройщику перераспределить часть скидки со своего кредита в пользу покупателя, а последний получит эту скидку в виде сниженной процентной ставки по ипотеке. Позднее в своем пресс-релизе банк сообщил, что планирует предоставить сниженные ставки по ипотеке на покупку квартир в домах, строительство которых финансируется банком с использованием эскроу-счетов: от 1% — по программе господдержки для семей с детьми; от 3,3% — по программе субсидирования с аккредитованными застройщиками Сбербанка; от 5,3% — для остальных ипотечных программ с застройщиками.

• Центробанк, Минфин и комитет Госдумы по финансовому рынку решили пересмотреть ряд ключевых изменений реформы ОСАГО. Стороны готовят к «перевнесению» проект поправок к закону «Об ОСАГО», из которого теперь могут быть исключены три важных нововведения: увеличение лимита выплат страховщика по ущербу жизни и здоровью в четыре раза (до 2 млн рублей); ранее запланированный отказ от территориального коэффициента при расчете цены полиса (сейчас он может увеличить цену полиса более чем вдвое); право страховщика варьировать тарифы внутри одинаковых групп автовладельцев из одного и того же региона. «Изучаются болевые точки, которые могут спровоцировать рост тарифов ОСАГО», — прокомментировал президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.

• OFFICEPARTY с Совкомбанком пройдет в штаб-квартире Банки.ру 31 октября. Председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев поделится актуальными данными по росту бизнеса. Заместитель управляющего директора Анна Камбулова презентует новую программу лояльности для держателей карт «Халва». Об изменениях, касающихся продуктов банка, и сервисе мобильного приложения расскажут руководитель департамента клиентских впечатлений Илья Радаев, руководитель департамента рассрочек «Халвы» Александр Дворский и другие топ-менеджеры Совкомбанка. Ведущая встречи — исполнительный директор Банки.ру Елена Ищеева. Участников OFFICEPARTY ждут сюрпризы, розыгрыш призов, экскурсия по офису Банки.ру, а также фуршет.

• Банки и другие финансовые игроки направили в ЦБ предложения по отмене «антиотмывочных» норм. Участники рынка обнаружили 27 норм, усложняющих, по их мнению, исполнение законодательства о борьбе с отмыванием денег. Идеи бизнеса обсуждались на совещании с представителями Банка России 16 октября, предложения направлены в ЦБ. В сентябре Банк России предложил финансовым организациям проанализировать, какие регуляторные нормы мешают развитию рынка или утратили актуальность. После обсуждения их планируется модифицировать или устранить. «Гильотина» для финансового рынка отчасти повторяет проект правительства: с мая 2019 года в России проводится реформа контрольно-надзорной деятельности для облегчения работы бизнеса.

