Банк России разработал концепцию системы гарантирования на рынке страхования жизни. Основные подходы 22 октября обсуждались с Министерством финансов, а в дальнейшем планируется привлечь к дискуссии профессиональное и экспертное сообщество, говорится в сообщении регулятора.

«Введение системы гарантирования позволит повысить уровень доверия населения к институту формирования долгосрочных накоплений через страховые компании и обеспечить сохранность вложений граждан, застраховавших свою жизнь», — отмечают в ЦБ.

Система будет в целом строиться на тех же принципах, что и системы страхования депозитов и пенсионных накоплений. Предполагается, что в случае банкротства страховщика его обязательства перед физическим лицом по договору страхования жизни в пределах 1,4 млн рублей будут исполнены за счет гарантийного фонда, формируемого из взносов страховщиков. Гарантирование инвестиционного дохода, если он предусмотрен договором страхования жизни, устанавливать не планируется.

Администратором системы гарантирования будет Агентство по страхованию вкладов. Членство в системе станет обязательным для всех страховщиков жизни.



Появление такой системы гарантирования ожидается не ранее 2021 года.

Напомним, Аналитическое кредитное рейтинговое агентство в опубликованном накануне тематическом исследовании по страховому рынку указало, что сегмент страхования жизни, показывавший высокие темпы роста на протяжении более чем пяти лет, пережил существенное снижение показателей в первом полугодии 2019 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем страховых премий сократился на 11%, а без учета премий по страхованию жизни заемщиков падение составило 21%.

«Снижение показателей в сегменте страхования жизни связано с падением спроса на инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), которое во многом определено недовольством клиентов в связи с низкой доходностью по закончившимся договорам. По оценке ЦБ РФ, на 30 июня 2019 года средняя доходность по договорам ИСЖ составляла всего 0,9—1,6% годовых. Поскольку по большинству договоров ИСЖ предусмотрена гарантия возврата первоначальной суммы, основная часть страхователей вообще не получила доход, а так как продукт зачастую продавался в качестве более доходной альтернативы депозитам, разочарование клиентов стало естественной реакцией на полученные финансовые результаты», — написали аналитики АКРА.



СМИ: сбережения по негосударственному пенсионному обеспечению застрахуют по аналогии с вкладами По последним данным Банка России, на негосударственную пенсию копят 6,2 млн граждан, многие из них делают это при помощи работодателя.

Газета «Известия» сегодня написала со ссылкой на председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, что страховать по аналогии с вкладами также предполагается сбережения по негосударственному пенсионному обеспечению. Оператором НПО планируется сделать Национальный Расчетный Депозитарий: он будет страховать добровольные накопления будущих пенсионеров в пределах 1,4 млн рублей, а также контролировать средства в рамках гарантированного пенсионного продукта. По данным газеты, государство будет защищать как сами накопления, так и инвестиционный доход по ним.

Летом этого года Банк России опубликовал консультативный доклад «О совершенствовании системы обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации». В докладе, в частности, рассматривалась возможность увеличения лимита выплат гражданам в особых жизненных ситуациях и распространение страховой защиты на средства отдельных видов некоммерческих организаций и объединений; на будущее не исключалась возможность включения в периметр системы страхования вкладов других юридических лиц, а также денежных средств, размещенных на счетах нотариусов, адвокатов и иных лиц, счета которых открыты для ведения профессиональной деятельности.

