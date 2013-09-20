Банк России подготовил и направил на согласование в Минфин предложения по ограничению ростовщической ставки. Регулятор считает допустимым отклонение ставки по разным видам необеспеченных займов от средней по рынку не более чем на треть, рассказал «РБК daily» источник в ЦБ.

По его словам, ЦБ предлагает ранжировать необеспеченные кредиты банков и микрофинансовых организаций по большему количеству показателей. Для каждого вида займов следует установить среднерыночную ставку и допустимое ее отклонение, величина которого не превысит одну треть. По займам на небольшие суммы отклонение может быть меньше, так как ставка по ним высокая, отметил собеседник газеты.

Основу для расчета средней ставки по рынку для банков может составить проводимое департаментом финансовой стабильности ЦБ ежеквартальное исследование, которое учитывает данные более 20 крупных банков, активно занимающихся розничным кредитованием. По результатам последнего исследования за II квартал, среднее значение полной стоимости по POS-кредитам составило 36,3% годовых, по кредитам наличными — 35,8%, по кредитным картам — 39%.

По мнению участников рынка, путем прямого ограничения проблему высоких ставок не решить, зато можно усилить социальное напряжение. Банки не снизят ставки, а супердорогие деньги просто уйдут с прозрачного и регулируемого рынка. Это негативно отразится и на ситуации с просрочкой, рост которой в портфеле банка пока сдерживает объем выдачи, пишет «РБК daily».

