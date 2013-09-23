Объем просроченной задолженности розничной «внучки» ВТБ за период с января по август вырос на 35 430,85% и достиг к 1 сентября 2013 года 462,97 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные финансовой отчетности кредитной организации.

По данным портала Банки.ру , к началу первого месяца осени кредиты физлицам составляли порядка 83,3% в структуре активов Лето Банка. С начала года объем выданных населению РФ займов вырос на 2 017,27% и составил на 1 сентября 14,55 млрд рублей, при этом просроченная задолженность достигла 3,18% в кредитном портфеле. Большую часть, или 96,82%, кредитного портфеля составляют ссуды россиянам, выданные на срок до 180 дней.

Кроме того, за период с января по август Лето Банк нарастил объем средств физлиц на транзитных счетах, используемых для выдачи POS-кредитов, на 549,5%, а капитала — на 83,35%. Таким образом, объем остатков по транзитным счетам кредитной организации к 1 сентября увеличился до 137,22 млн рублей, а капитала — до 2,05 млрд.

По данным портала Банки.ру, розничная «внучка» ВТБ лидирует среди российских кредитных организаций по темпам роста просроченной задолженности в портфеле. За ней следует татарстанский банк «Заречье» (рост просрочки в портфеле составил с начала года 30 700%), сосредоточенный в основном на обслуживании юрлиц. Третье место занимает краснодарский универсальный Внешфинбанк (рост просрочки на 21 231% с начала 2013-го).