Министерство экономического развития повысило целевой ориентир по уровню инфляции на 2014 год до 4,8% и до 4,9% в 2015-м, но понизило до 4,4% в 2016 году, сообщил журналистам директор сводного департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития Олег Засов.

«Несколько изменились доходы населения, повысилась инфляция, немного другой подход к пенсиям. Поэтому доходы будут расти чуть меньше, чем мы вносили на прошлой неделе», — сказал Засов. Он добавил, что повышение целевого ориентира по инфляции на следующие годы, в частности, связано с решением правительства индексировать тарифы естественных монополий для населения.

Ранее целевой ориентир Минэкономразвития по инфляции на 2014 год составлял 4,6%, на 2015-й — 5%.

Вместе с тем ведомство не стало пересматривать целевой диапазон по инфляции на предстоящую трехлетку. Так, в 2014 году ожидается рост цен в пределах 4,5—5,5%, в 2015—2016 годах — на 4—5%.

Прогнозы МЭР по динамике ВВП РФ не изменились. В 2014 году ожидается рост на 3%, в 2015-м — на 3,1%, в 2016-м — на 3,3%.

