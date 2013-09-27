Правительство не стало использовать пенсионные накопления для кредитования малого и среднего бизнеса. Будут задействованы средства Фонда национального благосостояния России (ФНБ), пишет премьер Дмитрий Медведев в «Ведомостях».

«Будет расширена финансовая поддержка малого и среднего бизнеса. Внешэкономбанк — за счет депозита из средств Фонда национального благосостояния — начнет фондирование инвестиционных кредитов малым и средним компаниям. А Банк России — рефинансирование таких секьюритизованных кредитов», — говорится в статье главы правительства.

В конце августа, напоминают «Ведомости», Минэкономразвития предложило новый инструмент поддержки МСБ: выделить 100 млрд рублей на кредитование, разместив их на депозите в ВЭБе под 5,25% годовых. Госкорпорация должна была кредитовать банки под 6,25%, а те — малый и средний бизнес под 10%. По замыслу ведомства претендовать на кредиты могли лишь проекты объемом от 1 млрд рублей. Министерство изначально хотело взять деньги ФНБ, но идея распечатать фонд не понравилась Минфину.

На совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова замминистра финансов Андрей Иванов предложил разместить в ВЭБе остатки средств на счетах госкорпораций (около 200 млрд рублей), а социальный вице-премьер Ольга Голодец — использовать пенсионные накопления. Второй вариант заинтересовал Шувалова, рассказывали участники встречи. В протоколе по итогам совещания он просил определить источник средств для кредитов. Скорее всего, выберут пенсионные накопления, говорил «Ведомостям» Иванов.

Но в итоге решено взять деньги именно из ФНБ, говорят сотрудники Минэкономразвития и ВЭБа. С точки зрения рисков никакой разницы нет — одинаково жалко потерять и пенсионные накопления, и средства ФНБ, сказал газете федеральный чиновник, участвующий в обсуждении. Но все же есть установка, продолжает он: «Деньги пенсионеров — это святое».

На 1 сентября в ФНБ было 2,88 трлн рублей. По бюджетной стратегии Резервный фонд достигнет 7% ВВП к 2020 году, до этого ФНБ пополняться не будет.

