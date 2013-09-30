Около четверти банков, допущенных к работе с Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП), то есть примерно 50 кредитных организаций, на несколько дней оказались отключенными от нее Минкомсвязи. В результате тысячи уведомлений о платежах, в том числе по штрафам, наложенным ГИБДД, не переданы в систему. Как рассказали «Коммерсанту» несколько пострадавших участников рынка, отключение произошло в середине дня 24 сентября и возобновилось лишь в конце дня 26-го. По неофициальным комментариям банкиров, у некоторых финорганизаций доступ к системе не был восстановлен и к выходным.

По словам собеседников издания, при попытке выгрузить информацию обо всех начислениях клиента система выдавала сообщение об отсутствии прав доступа. Минкомсвязи, отвечающее за обеспечение электронного взаимодействия, говорят они, изменило правила работы с системой, не уведомив банки, а «Ростелеком» отключил их от системы межведомственного электронного взаимодействия, через которую происходит доступ к ГИС ГМП.

По новым правилам работать с системой могут только те, кто направил в Минкомсвязи заявление о предоставлении прав доступа к ГИС ГМП, рассказали изданию в Киви-Банке. Федеральное казначейство, оператор ГИС ГМП, обратилось к Минкомсвязи, и взаимодействие банков с системой было восстановлено, пояснила газете начальник управления развития бюджетных платежей ведомства Оксана Рудь. По ее словам, причины, повлекшие отключение без уведомления участников и согласования с оператором ГИС ГМП, уточняются.



В «Ростелекоме» газете заявили, в частности, что проблемы возникли у банков, недавно подключившихся к системе и не полностью уяснивших правила взаимодействия. Однако, по сведениям «Коммерсанта», среди пострадавших есть и банки, которые уже давно числятся в списке подключившихся к системе: Банк Москвы, ВТБ 24, Промсвязьбанк.

Проблема со своевременной передачей информации о платежах граждан в бюджет возникает не впервые, однако ранее в этом обвиняли банки, ГИБДД (в части штрафов), других участников системы, нареканий же в адрес министерств и ведомств, обеспечивающих работу системы, до сих пор не было, отмечает «Коммерсант».

Согласно поручению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, до 6 ноября все российские банки должны подключиться к ГИС ГМП. Глава Федерального казначейства Роман Артюхин заверил, что поручение главы правительства будет выполнено в срок, отметив при этом, что не все банки «охотно подключаются к системе, например, некоторые не ориентированы на платежи физлиц», цитирует «Прайм» слова Артюхина.

