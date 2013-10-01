Банк России 30 сентября сдвинул на 5 копеек вверх границы плавающего коридора бивалютной корзины — до 32,3—39,3 рубля. Такие данные размещены во вторник на сайте регулятора. За прошлый месяц границы коридора были трижды сдвинуты на 5 копеек вверх — 4, 11 и 30 сентября.

Границы плавающего интервала бивалютной корзины корректируются автоматически на 5 копеек вверх или вниз при достижении накопленным объемом покупки или продажи ЦБ иностранной валюты 400 млн долларов.

Величина накопленных интервенций, приводящих к сдвигу границ, с 9 сентября была снижена до 400 млн долларов с 450 млн. Регулятор отмечал, что это должно повысить гибкость курсообразования и увеличить чувствительность границ операционного интервала к объему интервенций.