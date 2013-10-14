Во вторник, 15 октября, в 14:00 Банки.ру проведет на площадке iLearney вебинар «Надежный банк для вкладчика. Экспресс-анализ состояния банка для непрофессионалов» .



Перед тем как начать сотрудничество с банком и доверить ему свои накопления, необходимо грамотно оценить его надежность. Специалисты одного из самых авторитетных банковских порталов Банки.ру ответят на все ваши вопросы, поделятся собственным опытом и расскажут о том, как произвести самостоятельный анализ и определить риски, как выбрать лучший банк и сделать удачный вклад.

В ходе занятия можно будет получить пакет инструментов от Банки.ру, позволяющих без наличия специальных навыков определить уровень финансовой надежности банка, специфику его деятельности и основные риски.



Вебинар разделен на две части: теоретическую и практическую. В ходе теоретической участники узнают:

• кто занимается анализом финансового состояния банков: зачем он нужен, какие задачи он решает, какие виды и уровни имеет;

• как работать с информационной базой;

• о чем говорят кредитные рейтинги и аудиторские заключения.



Во время практической части участники вместе с ведущими:

• займутся чтением и анализом новостной ленты;

• ознакомятся с «Народным» и «Служебным» рейтингами Банки.ру;

• изучат профессиональную аналитику портала.

Узнайте, как выбрать надежный банк для вклада!

Вести вебинар будут сразу четыре эксперта: Вячеслав Путиловский — руководитель информационно-аналитической службы Банки.ру, а также банковские аналитики Рамиль Шарапов, Сабина Хасанова и Женни Лубенец.