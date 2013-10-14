Во ФГУП «Почта России» снова кадровые перестановки. Как стало известно Банки.ру, 11 октября предприятие покинул еще один топ-менеджер — руководитель дирекции финансовых услуг «Почты» Вячеслав Авдюков, курировавший проекты с банками и страховыми компаниями.

Авдюков подтвердил свой уход Банки.ру. «Я принял решение вернуться в банковскую сферу, где проработал на руководящих должностях более 17 лет», — сказал он, отметив, что называть новое место работы преждевременно. В Почте России он работал около двух лет и курировал развитие финансовых услуг, на которые, по его данным, приходится около 40% выручки ФГУП. В период работы Авдюкова были запущены первый в истории Почты России кобрендинговый проект с банками, а также сервис погашения кредитов любого банка через ООО НКО «Рапида».

По его словам, в рамках кобрендингового проекта было выпущено 500 тыс. карт. По сведениям Банки.ру, увольнение Авдюкова связано с приходом в Почту России менеджмента одного из крупнейших сотовых операторов «Теle2 Россия». В апреле этого года Минкомсвязь назначила генеральным директором Почты России Дмитрия Страшнова, который ранее возглавлял «Теle2 Россия». После этого предприятие ждала серия кадровых перестановок. В середине мая Почту России покинул первый заместитель генерального директора Денис Чуйко, курировавший вопросы логистики. Затем последовали отставки директора главного центра магистральных перевозок Владимира Кима и заместителя генерального директора Игоря Мандрыкина.

«Теле2» работает со своей командой. На Почте России идет полная замена менеджмента», — рассказал источник, близкий к компании. В пресс-службе подтвердили факт ухода Вячеслава Авдюкова, но от подробных комментариев отказались.