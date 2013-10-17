Согласно отчетности, размещенной на сайте ЦБ, в сентябре обязательные нормативы нарушали как минимум четыре банка.

Так, банк «Арсенал» практически весь август нарушавший норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1), не выполнял его и весь сентябрь. Этот показатель не должен превышать 3%, а у кредитной организации он достигал 4% и более. К 1 октября привести Н10.1 в норму не удалось — он был равен 3,51%. Напомним, что нарушать норматив банк начал 31 июля.

Атлас Банк и банк «Аскания Траст» по одному дню нарушали норматив текущей ликвидности Н3. У первой кредитной организации 6 сентября он опустился до 38,36% при минимально допустимом значении 50%. У второго фининститута 30 сентября Н3 был равен 19,26%.

Норматив текущей ликвидности нарушал также Народный Банк Республики Тыва — 17 и 18 сентября Н3 у него был ниже 35%. К концу месяца ситуация улучшилась незначительно. На 1 октября норматив был равен 41,71%.