К своему 24-му дню рождения ЮниКредит Банк представил выставку картин из корпоративной коллекции «Русское искусство 1920-1930-х годов из собрания ЮниКредит Банка. Новые приобретения». В этом году впервые экспозиция представлена в московском дополнительном офисе банка «Большая Грузинская», ее могут посетить все желающие.

На выставке экспонируются картины, приобретенные ЮниКредит Банком в 2012—2013 годах. Это работы таких художников, как Борис Чернышев (1906—1969), Федор Семенов-Амурский (1902—1980), Борис Смирнов-Русецкий (1905—1993), Арсений Шульц (1910—1976), Григорий Костюхин (1907—1991), Мария Казанская (1914—1942) и Владимир Храковский (1894—1984). Пока эти имена не знакомы широкой публике, но куратор коллекции Александр Балашов считает, что они заслуживают того, чтобы их узнали лучше.