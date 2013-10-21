К своему 24-му дню рождения ЮниКредит Банк представил выставку картин из корпоративной коллекции «Русское искусство 1920-1930-х годов из собрания ЮниКредит Банка. Новые приобретения». В этом году впервые экспозиция представлена в московском дополнительном офисе банка «Большая Грузинская», ее могут посетить все желающие.
На выставке экспонируются картины, приобретенные ЮниКредит Банком в 2012—2013 годах. Это работы таких художников, как Борис Чернышев (1906—1969), Федор Семенов-Амурский (1902—1980), Борис Смирнов-Русецкий (1905—1993), Арсений Шульц (1910—1976), Григорий Костюхин (1907—1991), Мария Казанская (1914—1942) и Владимир Храковский (1894—1984). Пока эти имена не знакомы широкой публике, но куратор коллекции Александр Балашов считает, что они заслуживают того, чтобы их узнали лучше.
«ЮниКредит Банк не новичок в среде корпораций-коллекционеров, нашему собранию уже около 20 лет, и мы гордимся тем, что можем представить русское искусство в составе глобальной коллекции группы «ЮниКредит». В 2013 году мы присоединились к проекту UniCredit Art Gallery, решив провести выставку новых приобретений из собрания ЮниКредит Банка в одном из наших дополнительных офисов в Москве. Мне кажется, это правильный тренд — предоставить всем желающим возможность увидеть произведения искусства из частных собраний», — говорит председатель правления банка Михаил Алексеев.