Бинбанк начал процедуру реорганизации в форме присоединения Башинвестбанка. Об этом свидетельствуют данные пресс-службы ЦБ.

Как сообщалось ранее, решение о присоединении Башинвестбанка было принято акционерами Бинбанка на внеочередном собрании 14 октября. В результате реорганизации Башинвестбанк станет филиалом Бинбанка в Уфе. С 2014 года в офисах будет введена единая линейка продуктов и услуг. При этом по продуктам, предоставленным клиентам Башинвестбанка ранее, условия не изменятся.

За счет выпускаемой для конвертации акций Башинвестбанка допэмиссии Бинбанк намерен увеличить уставный капитал на 3,5% до 7,416 млрд рублей.