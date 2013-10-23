Входящий в топ-250 банк «Монолит» приостановил прием средств физических лиц в депозиты в связи с обновлением продуктовой линейки, нацеленным на развитие потребительского кредитования. Об этом порталу Банки.ру сообщил представитель кредитной организации.

Недавно на сайте банка появилось сообщение о том, что «новые процентные ставки (по вкладам населения. — Прим. ред.) в процессе формирования», а действующие условия по приему депозитов относятся только ко вкладам, привлеченным до 22 октября 2013 года. Таким образом, по словам представителя «Монолита», банк временно прекращает прием средств россиян и намерен развивать другие продукты.

«Дело в том, что мы достаточно успешно проводили акцию, которая была у нас все лето. Она была нетипична для банков, мы ей очень гордимся. Это дало невероятно хороший результат, даже такой, какого мы и не ожидали. Была проведена такая работа по привлечению средств физических лиц во вклады, что мы привлекли значительный объем средств», — заявил собеседник Банки.ру. По данным финансовой отчетности кредитной организации, с начала года объем вкладов физических лиц увеличился на 300% и к 1 октября составил 6,8 млрд рублей.

Только за сентябрь средства населения на счетах «Монолита» выросли на 19,72%, в августе — на 19,38%, на 8,79% — в июле и на 14,3% — в июне. На начало года в структуре пассивов вклады населения занимали около 20%, сейчас они формируют свыше 40% обязательств. «Располагая таким фондом депозитов, мы имеем возможность перераспределить эти ресурсы, — говорят в банке. — Сейчас у нас есть задачи по развитию других банковских продуктов». По словам представителя «Монолита», банк хочет сконцентрировать внимание на экспресс-кредитовании.

«Вклады — очень дорогой источник пассивов, а так как банк кредитует в основном корпоративный бизнес, это в скором времени может сказаться на уровне маржинальности бизнеса в целом, — отмечает банковский аналитик портала Банки.ру Рамиль Шарапов. — Уже сейчас можно заметить небольшое сокращение рентабельности как активов, так и капитала с начала года». Эксперт также констатирует, что «Монолит» достаточно близок к нарушению уровня достаточности капитала (Н1), а это сокращает возможности по наращиванию бизнеса.

Так, по данным ЦБ РФ, с начала года уровень достаточности капитала кредитной организации снизился с 13,19% до 10,97% на 1 октября. В то же время банк имеет низкий уровень просрочки по кредитному портфелю, а уровень обеспечения займов залогом имущества составляет около 10%, отмечают аналитики портала. В самом банке также с оптимизмом смотрят на будущее бизнеса. «У нас есть широкая линейка вкладов, мы хотим изменить условия, в том числе уменьшить процент, — говорит представитель банка. — Сейчас работаем над созданием новой линейки вкладов, до конца года хотелось бы это завершить».