Тульский банк «Первый Экспресс» прекратил выдачу наличных денежных средств в сети банкоматов вследствие «технического сбоя в компьютерной системе» кредитной организации. Об этом порталу Банки.ру стало известно из письма одного из клиентов банка.

Кроме того, «Первый Экспресс» рано утром поместил объявление на сайте о том, что столкнулся с «техническим сбоем в компьютерной системе банка» и будет «в течение дня обслуживать клиентов с затруднениями».

До колл-центра кредитной организации в течение всего дня было невозможно дозвониться.

В главном управлении ЦБ РФ по Тульской области заверили: «Слухи о том, что у банка «Первый Экспресс» отобрали лицензию, беспочвенны». В настоящий момент регулятор разбирается в сложившейся ситуации.

Основанный в конце 1994 года в Туле, банк присоединил к себе Тульский Коммерческий Банк Социально-Экономического Развития Территории, а в 2004-м стал участником системы страхования вкладов (ССВ). В ноябре 2011 года кредитная организация завершила процесс присоединения к банку «Экспресс-Тула».

По данным портала Банки.ру, «Первый Экспресс» — средний по основным показателям деятельности. По итогам трех кварталов года активы банка выросли на 12%, или почти на 1,1 млрд рублей. Кредитный портфель банка увеличился с начала года на 16,37% и составил на 1 октября 8,5 млрд рублей. Из них 14,1% приходится на займы физлицам — 1,2 млрд рублей.

Основной же рост активов произошел вследствие наращивания ссуд корпоративным клиентам. С начала года портфель займов «Первого Экспресса» предприятиям вырос на 16,23% до 7,2 млрд рублей. «Кредитует банк преимущественно корпоративный бизнес, розничный бизнес развит слабо», — отмечает банковский аналитик портала Банки.ру Рамиль Шарапов. По его мнению, увеличение активов банка было обеспечено в основном привлечением новых вкладов.

Так, с начала года банк привлек чуть более 8,2 млн рублей средств населения на депозиты. «Основные нормативы банка находятся на предельном уровне, но соблюдаются», — отмечает Шарапов. Показатели рентабельности активов и капитала находятся на среднем по рынку уровне. «Вместе с тем просрочка по портфелю низкая», — констатирует эксперт.