Промсервисбанк досрочно закрыл спецпредложение по вкладу «Можно все» на портале Банки.ру. Всем, кто получил промокод, но не успел открыть вклад на специальных условиях, Промсервисбанк предлагает новые условия по вкладу и сертификат на подарок более высокой категории в качестве компенсации за сниженные процентные ставки.

Открыть вклад и получить подарок можно в любом отделении банка до 30 ноября, предъявив промокод. Затем можно зарегистрироваться в акции «БанкЛото» и участвовать в ежемесячных розыгрышах 625 тыс. рублей от Банки.ру.

