Промсервисбанк досрочно закрыл спецпредложение по вкладу «Можно все» на портале Банки.ру. Всем, кто получил промокод, но не успел открыть вклад на специальных условиях, Промсервисбанк предлагает новые условия по вкладу и сертификат на подарок более высокой категории в качестве компенсации за сниженные процентные ставки.
Открыть вклад и получить подарок можно в любом отделении банка до 30 ноября, предъявив промокод. Затем можно зарегистрироваться в акции «БанкЛото» и участвовать в ежемесячных розыгрышах 625 тыс. рублей от Банки.ру.
По данным Банки.ру, на 1 января 2019 года нетто-активы банка — 6,14 млрд рублей (247-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,70 млрд, кредитный портфель — 4,43 млрд, обязательства перед населением — 4,25 млрд.