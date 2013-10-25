Промсервисбанк досрочно закрыл спецпредложение по вкладу «Можно все» на портале Банки.ру. Всем, кто получил промокод, но не успел открыть вклад на специальных условиях, Промсервисбанк предлагает новые условия по вкладу и сертификат на подарок более высокой категории в качестве компенсации за сниженные процентные ставки.

Открыть вклад и получить подарок можно в любом отделении банка до 30 ноября, предъявив промокод. Затем можно зарегистрироваться в акции «БанкЛото» и участвовать в ежемесячных розыгрышах 625 тыс. рублей от Банки.ру.

Банк Оранжевый ООО «Банк «Оранжевый» — небольшое по ключевым финансовым показателям кредитное учреждение с головным офисом в Санкт-Петербурге. Бизнес банка в 2000-х годах был тесно связан с целлюлозно-бумажной корпорацией «Илим Палп». На настоящий момент владельцем кредитной организации выступает бывший топ-менеджер этой корпорации Станислав Патенко. Основные направления деятельности банка — кредитование юридических лиц и населения, обслуживание счетов корпоративных клиентов, привлечение во вклады средств частных лиц.

По данным Банки.ру, на 1 января 2019 года нетто-активы банка — 6,14 млрд рублей (247-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,70 млрд, кредитный портфель — 4,43 млрд, обязательства перед населением — 4,25 млрд.