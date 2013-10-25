Министерство экономического развития РФ пересмотрело оценку роста ВВП в январе — сентябре в сторону ухудшения — до 1,3% с 1,5%. Об этом сообщил журналистам на брифинге замминистра экономического развития Андрей Клепач, передает корреспондент портала Банки.ру.

«Если в целом взять оценку ВВП, то мы ее уточнили по сравнению с той оценкой, которая была озвучена на прошлой неделе. Наша оценка за сентябрь год к году — 1%», — сказал замминистра. Кроме того, была снижена оценка роста экономики в июле и августе — до 1,5% и 1,1% с 1,6%. «Соответственно третий квартал получается 1,2%, январь — сентябрь — 1,3% вместо 1,5% по предыдущей оценке», — заявил Клепач.

«Тут есть много неопределенностей, — уточняет Клепач. — Картина станет более ясной, когда Росстат даст свои оценки. На наш взгляд, более полная оценка давала бы более высокую траекторию роста». Однако, по его словам, более консервативная оценка ведет к тому, что темпы роста экономики окажутся ниже.

По словам замминистра, ВВП России в сентябре снизился на 0,1% с исключением сезонного и календарного факта, в III квартале снижение составило 0,2%. «Третий квартал не стал кварталом экономического оживления, это продолжение стагнации или паузы роста», — сказал он.