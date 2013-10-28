Поправки в Налоговый кодекс и закон «О рынке ценных бумаг», выравнивающие акции с банковскими депозитами по налогообложению дохода, согласованы на прошлой неделе на совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова. Об этом рассказали «Ведомостям» два участника совещания и подтвердил представитель секретариата Шувалова.

Поправки, разработанные группой по созданию международного финансового центра совместно с Минфином, должны вступить в силу с 1 января 2014 года. Их цель — повысить привлекательность вложений в акции и снизить — в депозиты и недвижимость.

Как рассказали собеседники «Ведомостей», налоговых льгот лишатся те, кто хранит деньги на высокодоходных депозитах. Сейчас проценты по вкладам освобождены от налога, если ставка не превышает ставку рефинансирования ЦБ плюс 5 процентных пунктов по рублевым вкладам и 9 п. п. — по валютным. Проект предлагает снизить планку и облагать налогом все, что превышает ставку рефинансирования на 3 п. п. по рублевым вкладам и 7% годовых по валютным.

Стимул к длинным вложениям — индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Инвестор , открывший его минимум на три года, может получить инвестиционный налоговый вычет в размере внесенных на счет средств (но не более 400 тыс. рублей в год) либо дохода от операций на ИИС (не более 3 млн в год). Вычет распространяется на доходы от продажи и ценных бумаг, обращающихся на российской бирже, и паев открытых ПИФов, если они находились в собственности более трех лет.

По словам двух участников совещания, открытым пока остается вопрос о контроле за реестром счетов. В текущей версии законопроекта роль контролера отводится Центробанку, но на совещании обсуждался вариант передать полномочия одной из саморегулируемых организаций или Федеральной налоговой службе.

