31 октября с 12:00 до 17:00 на портале Банки.ру состоится онлайн-конференция с участием начальника управления сегмента малого и среднего бизнеса ЮниКредит Банка Федора Бухарова.

Тема конференции — пакетные предложения для малого и среднего бизнеса. Их суть в том, что за фиксированную ежемесячную плату можно использовать все включенные в пакет услуги неограниченное количество раз без каких-либо комиссий и дополнительных платежей. Однако, чтобы такое предложение было выгодно компании, нужно правильно его выбрать и оценить все плюсы и минусы того или иного способа сотрудничества с банком.

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