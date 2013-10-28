31 октября с 12:00 до 17:00 на портале Банки.ру состоится онлайн-конференция с участием начальника управления сегмента малого и среднего бизнеса ЮниКредит Банка Федора Бухарова.
Тема конференции — пакетные предложения для малого и среднего бизнеса. Их суть в том, что за фиксированную ежемесячную плату можно использовать все включенные в пакет услуги неограниченное количество раз без каких-либо комиссий и дополнительных платежей. Однако, чтобы такое предложение было выгодно компании, нужно правильно его выбрать и оценить все плюсы и минусы того или иного способа сотрудничества с банком.
Задать свои вопросы можно здесь.
АО «ЮниКредит Банк» — крупнейший в России банк с участием иностранного капитала, «дочка» одноименной европейской банковской группы. В бизнесе делает упор на кредитование крупных, средних и малых предприятий, активно развивает розничное направление. Крупнейшим источником пассивов выступают средства юрлиц. На текущий момент UniCredit S.p.A. напрямую владеет 100% акций АО «Юникредит Банк». Все акции UniCredit S.p.A. находятся в публичном обращении.
По данным Банки.ру, на 1 января 2019 года нетто-активы банка — 1 410,39 млрд рублей (11-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 217,30 млрд, кредитный портфель — 880,68 млрд, обязательства перед населением — 242,61 млрд.