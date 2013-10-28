Банк России принял решение с 29 октября отозвать лицензию на осуществление банковских операций у тульского банка «Первый Экспресс» (рег. № 3237). Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В ЦБ отмечают, что решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов и нормативных актов регулятора. Также были установлены факты существенной недостоверности отчетных данных, в отношении банка в течение года неоднократно применялись меры, предусмотренные законом «О Банке России».

По данным регулятора, «Первый Экспресс» «был активно вовлечен в кредитование бизнеса владельцев банка». При этом проблемы с платежеспособностью ЦБ связывает с низким качеством активов. Отчетность, представлявшаяся в Банк России, скрывала потерю капитала, а руководство и собственники кредитной организации не приняли действенных мер по нормализации ее финансового положения.

В банке назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

«Первый Экспресс» входит в систему страхования вкладов.

На прошлой неделе банк сообщил о технических проблемах и прекратил выдачу наличных в банкоматах. Кредитная организация обещала вернуться к полноценной работе после ведущейся проверки баз данных. СМИ сообщали о том, что председатель правления банка Константин Томенчук покинул свой пост.

В понедельник «Первый Экспресс» объявил о введении ЦБ в отношении банка ограничений на проведение операций. В связи с этим агентство AK&M понизило рейтинг кредитной организации с «А» до «В», изменив прогноз на «негативный» со «стабильного». В ожидании решения регулятора у здания банка собрались клиенты.

Паника перекинулась и на вкладчиков других кредитных организаций региона. Как рассказала Банки.ру зампред правления банка «Тульский Промышленник», распространяющиеся слухи могут вызвать угрозу платежеспособности финучреждения. «Поэтому мы призываем власти обратить внимание на эту ситуацию и устранить панику», — сказала она.