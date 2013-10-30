В апреле отдел анализа банковских услуг Банки.ру опубликовал дебютный рейтинг автозаймов, целью которого было выявить самые выгодные условия автокредитования в Москве при покупке новой иномарки ценой 1 млн рублей. Теперь специалисты портала решили проследить, как изменился рынок за полгода.

Для составления рейтинга были рассмотрены предложения столичных банков, позволяющие приобрести новую машину иностранной марки той же стоимости при внесении первоначального взноса 10% (100 тыс. рублей).

Продукты в рейтинге были ранжированы по сумме итоговой переплаты. В размер переплаты, посчитанной для суммы кредита 900 тыс. рублей и срока кредитования пять лет при условии погашения ссуды аннуитетными платежами, были включены дополнительные единовременные или ежемесячные комиссии, взимаемые банками.

В рейтинге участвовали только предложения, предусматривающие страхование автомобиля по рискам КАСКО, но не требующие от заемщика страхования жизни и здоровья.

Первое место в топ-10 заняла новая программа РосЕвроБанка «Берлин — Токио» с переплатой 354 тыс. рублей. По ней можно купить автомобили японских и немецких марок у официального дилера: Acura, Audi, BMW, Honda, Infiniti, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel, Porsche, Toyota, Subaru, Suzuki, Volkswagen. Модели Aston Martin, Bentley, Rolls-Royce предоставляются в кредит при внесении первоначального взноса не менее 50% от стоимости транспортного средства. При оформлении займа для его погашения выдается бесплатная карта Visa. Также у банка есть кредит на покупку иностранных авто любой марки — «Классика Импорт». Он выделяется под 11,5—15,9% годовых (в зависимости от первоначального взноса) на сумму до 5 млн рублей сроком до пяти лет.

Второе место получил продукт «На новые автомобили» банка «Европлан», переплата по которому равна 355,3 тыс. рублей. При покупке полиса КАСКО за счет собственных средств в страховой компании, не аккредитованной банком, годовая процентная ставка и соответственно размер переплаты могут отличаться.

На третьей строчке расположился кредит «Новый легковой автомобиль» Нордеа Банка с переплатой 356,4 тыс. Банком предусмотрена льготная ставка для военнослужащих — 12% годовых. К плюсам продукта также можно отнести возможность получения займа с нулевым первоначальным взносом на тех же условиях.

У «Союза», «Российского Капитала», Нордеа Банка, Торгового Городского Банка и Транcкапиталбанка кредитование отечественных автомобилей может осуществляться на тех же условиях, что и иномарок.

Продукт «Классический автокредит — Люкс» Кредит Европа Банка не распространяется на автомобили украинских, иранских, китайских и узбекских марок.

Максимальная переплата по предложениям, вошедшим в предыдущий рейтинг, составляла 441,8 тыс. рублей. В этот раз список замкнул продукт «Авто-стандарт» Транскапиталбанка с переплатой 426,7 тыс. Таким образом, можно сделать вывод о появлении на рынке более дешевых кредитов на покупку авто.

Обзор составлен по официальным данным сайтов и колл-центров банков на 29 октября 2013 года.