Правительство рассматривает несколько вариантов докапитализации Внешэкономбанка (ВЭБ), нуждающегося в привлечении до 2016 года 400 млрд рублей. Об этом шла речь в понедельник на совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова с участием министров финансов и экономики Антона Силуанова и Алексея Улюкаева, рассказал «Коммерсанту» один из участников мероприятия. В секретариате Шувалова факт проведения совещания по ВЭБу подтвердили. По словам источника газеты, правительство настроено решительно, и уже в начале ноября может быть принято решение об аудите всех активов ВЭБа.

По сведениям издания, один из вариантов докапитализации — переоформление депозитов, размещенных в госкорпорации Минфином из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), в субординированные кредиты со сроком погашения не ранее чем через 15 лет с момента их переоформления. Мерой господдержки ВЭБа может также стать передача дочерних банков «Глобэкс» и Связь-Банка в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) «для их дальнейшей санации», утверждает один из источников. Предполагается, что вопрос о господдержке ВЭБа будет вынесен на очередное очное заседание наблюдательного совета в декабре.

По словам собеседника газеты, идея передать дочерние банки на санацию в АСВ фантастическая, и ее реализация может привести к появлению неординарного решения проблемы докапитализации ВЭБа. Ведь согласно правилам ЦБ, вложения в акции и доли дочерних компаний напрямую вычитаются из капитала банка. Таким образом, передача указанных банков АСВ этот вычет восстановит. По оценкам аналитиков, участие ВЭБа в акционерном капитале банков-резидентов на 1 сентября составляло 116 млрд рублей. Исходя из этого и стоит давать ориентировочные оценки высвобождения капитала.

Однако санация — это мера по предупреждению банкротства банка, то есть для ее реализации он должен находиться на грани краха. Между тем и Связь-Банк, и «Глобэкс», приобретенные ВЭБом еще до принятия закона о санации в разгар кризиса 2008 года, уже достаточно давно вышли из этого состояния. «Получается, для того, чтобы соблюсти дух и букву закона, нужно снова завести банки в предбанкротное состояние и лишь после этого передать в АСВ, хотя по большому счету речь идет о поддержке государством непосредственно ВЭБа», — недоумевает один из собеседников «Коммерсанта». По сведениям газеты, в совещании не участвовали ни представители АСВ, которому предлагается передать два крупных банка, ни представители ЦБ, который курирует вопросы банковской санации.

Предложение по увеличению капитала за счет конвертации депозитов в субординированные кредиты эксперты сочли более реалистичным.

