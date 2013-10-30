Максимальная процентная ставка по вкладам в рублях десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, в третьей декаде октября составила 8,71%, не изменившись по сравнению с предыдущим периодом. Об этом свидетельствуют данные пресс-службы Банка России.

За вторую декаду показатель вырос с 8,665% до 8,71%, продемонстрировав повышение впервые с июля. В настоящее время максимальная ставка находится на минимуме за два года.

В список топ-10 банков с наибольшим объемом депозитов населения в рублях входят Сбербанк, ВТБ 24, Банк Москвы, Райффайзенбанк, Газпромбанк, «Русский Стандарт», Альфа-Банк, Хоум Кредит Банк, Промсвязьбанк и Россельхозбанк.